В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга: детали

Заказчиком онлайн-услуги по назначению владельцами транспортных средств пользователей автомобилем может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать надлежащим пользователем.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило новую бесплатную услугу "Управление надлежащим пользователем" в электронном кабинете водителя, которая дает автомобилистам возможность назначать лицо, которое на законных основаниях пользуется авто, однако не является его владельцем.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит. Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации, и парковки. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель авто, а не его собственник (получать уведомления о новых штрафах, платить их и так далее)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать надлежащим пользователем.

«Для этого необходимо: 1. Авторизоваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи. 2. Выбрать из списка услугу «Управление надлежащим пользователем». 3. Ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать надлежащим пользователем. 4. Выбрать основание для надлежащего пользования: договоренность с владельцем; доверенность на право пользования ТС; договор аренды, найма или займа; договор финансового или оперативного лизинга. 5. Ввести e-mail и телефон владельца авто. 6. Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, которые являются основанием для надлежащего пользования. 7. Подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого владелец получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление.

«Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Полный цикл предоставления услуги онлайн длится один рабочий день», – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что на одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя.

«Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС - по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен надлежащий пользователь. Стать надлежащим пользователем может только лицо, являющееся владельцем национального водительского удостоверения или удостоверения водителя иностранного государства», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года в Украине состоялся запуск Электронного кабинета водителя, призванного цифровизировать услуги сервисных центров МВД.

Пользователи электронного кабинета могут узнать информацию о своих водительских удостоверениях, транспортных средствах и административных правонарушениях. Также в электронном кабинете можно оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду, а также - индивидуальный номерной знак.