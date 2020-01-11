В МАУ прокомментировали признание Ираном вины за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» заявил, что у него не было сомнений в непричастности компании к крушению самолета в Иране.

Президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне заявил, что у него не было сомнений в непричастности компании к крушению самолета в Иране.

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы… Мы скорбим, и с нами скорбит без приувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа», - написал он на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Как сообщал УНИАН, президент Иран Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.