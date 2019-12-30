В Донецкой области возобновили движение пригородных поездов на участке, не работавшем с 2014 года

На возобновленном участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов.

"Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов на участке "Фенольная - Скотоватая" в Донецкой области, которое не осуществлялось здесь с 2014 года.

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Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", сегодня по этому маршруту отправился первый поезд.

Всего на возобновленном участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов.

Для возобновления безопасного курсирования поездов на этом участке специалисты проверили и подготовили инфраструктуру.

В частности, восстановлены поврежденный обстрелами фасад здания вокзала станции "Скотоватая", система отопления и внутренняя отделка.

Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.