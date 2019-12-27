Новый украинский поезд вышел на маршрут Kyiv Boryspil Express (фото)

Поезд состоит из трех вагонов, что позволит перевозить большее число пассажиров в пиковые часы.

Дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода сегодня, 27 декабря, отправился в первый рейс с пассажирами по маршруту между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом «Борисполь”.

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Как сообщает ЦТС, пассажирами первого рейса на линии Kyiv Boryspil Express, помимо обычных пассажиров, стали журналисты, представители "Укрзализныци" и КВСЗ.

Поезд состоит из трех вагонов, что позволит перевозить большее число пассажиров в пиковые часы.

Наиболее просторным является промежуточный вагон, в котором предусмотрено 61 место по схеме 2х2, имеется санитарный модуль. В одном из головных вагонов 58 мест по схеме 2х3, там же имеется купе стюарда. В другом головном вагоне - 51 место, в этом вагоне находится санитарный модуль увеличенного размера для пассажиров с особыми потребностями, есть место для колясок. Всего поезд рассчитан на 470 пассажиров с учетом стоячих мест.

Пассажирские места оборудованы индивидуальными розетками с USB-разъемами, в салоне установлены информационные мониторы, также имеется три салонных кондиционера инверторного типа мощностью 26 кВт каждый.

Специально для маршрута в «Борисполь» создатели поезда дополнительно установили 6 блоков стеллажей для багажа.

Напомним, что изначально УЗ планировала закупить у КВСЗ шесть подобных дизель-поездов. Позже стало известно, что УЗ сможет закупить в 2019 году только один ДПКр-3. В проекте финплана АО УЗ на 2020 год закупка каких-либо региональных дизель-поездов не планируется.

Также была озвучена цена поезда - 177 млн грн. Срок службы составляет 40 лет. Поезд может работать в диапазоне температур от -40 до +40 градусов Цельсия.