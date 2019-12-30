У Mazda заявили, что дальнобойные электромобили хуже дизельных авто

Компания объяснила скромную емкость аккумулятора электрокроссовера Mazda MX-30 заботой об экологии.

Представленный на недавнем Токийском автошоу серийный электрический кроссовер Mazda MX-30 оснащается аккумуляторной батареей емкостью всего 35,5 кВт⋅ч (запас хода порядка 210 км по циклу WLTP), что выглядит весьма печально в сравнении с конкурентами.

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Например, лидер рынка Tesla предлагает в топовых версиях Model X и Model S аккумуляторы на 100 кВт⋅ч (в итоге даже бюджетная Model 3 может получить долгожданную дальнобойную версию), а грядущий спорткар Tesla Roadster 2, как ожидается, предложит целых 200 кВт•ч.

В разговоре с Automotive News глава европейского исследовательского подразделения Mazda Кристиан Шульце дал весьма странное объяснение этой ситуации. В частности, он объяснил установку аккумулятора скромной емкости… заботой об экологии, передает itc.ua.

Проявление экологической «ответственности» заключается в том, чтобы уровень выбросов CO2 (включая производство и потребление энергии) примерно соответствовал показателю дизельнього хетчбэка Mazda 3 в течение всего периода его службы при условии замены аккумулятора через 100 000 миль пути.

Ссылаясь на результаты внутреннего исследования Mazda по выбросам CO2, в долгосрочной перспективе негативное влияние дальнобойных электромобилей (тех, что оснащаются батареями рекордно высокой емкости) еще больше, чем у дизельных машин. Проведя соответствующие расчеты, Mazda определила, что аккумуляторная батарея на 95 кВт•ч (почти как у топовых Tesla Model S и Model X) требует выброса большего объема CO2 из-за своей высокой емкости (производство и утилизация также оставляют углеродный след), причем в случае замены негативное воздействие на природу соразмерно усиливается.

Вот только Mazda сделала оценку на основании средних показателях европейской генерации электроэнергии 2016 года. Кроме того, в своих расчетах Mazda упустила несколько важных моментов. Например, если автовладелец проживает в районе, работающем на энергии с нулевым уровнем выбросов, или Mazda производит батареи на аналогичных предприятиях, работающих от зеленой энергии, углеродный след будет значительно ниже. Также автопроизводитель предполагает, что с 2016 года энергетический баланс особо не изменился (хотя даже в ЕС за последние три года произошли существенные изменения) и не изменится в ближайшем будущем.