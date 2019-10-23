Mazda презентовала свой первый электрокар с необычными дверями (фото)

На Токийском автосалоне дебютировал предсерийный прототип электрического кроссовера Mazda MX-30, товарная версия которого появится в 2020 году.

Компания Mazda представила прототип электрического кроссовера MX-30, серийная версия которого станет первым массовым «зеленым» автомобилем в истории японской марки. Премьера новинки состоялась в рамках Токийского автосалона.

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Габаритная длина кроссовера составила 4395 мм, ширина — 1795 мм, а высота — 1570 миллиметров. Размер колесной базы равен 2655 миллиметрам, пишет Autonews.

Отличительной особенностью кроссовера стали небольшие заднепетельные двери, открывающиеся против направления движения. В частности, такое решение использовалось на спорткаре RX-8, который японцы выпускали с 2003 по 2012 год. Внешность Mazda MX-30 стала дальнейшим развитием фирменной дизайнерской философии Kodo. Плюс ко всему некоторые стилистические решения позаимствуют у семейства Mazda3 нового поколения.

Электрическая система e-Skyactiv состоит из агрегата, выдающего 105 кВт (143 л. с.) и 265 Н·м крутящего момента. Электромотор питает блок литий-ионных аккумуляторов на 35,5 кВт·ч, который позволяет проехать без подзарядки до 200 километров. При помощи специальной системы пополнить запас батарей с 0% до 80% можно за 30–40 минут.

Под электрическую силовую установку адаптировали фирменную систему контроля тяги G-Vectoring, которая может при необходимости уменьшать крутящий момент для увеличения нагрузки на переднюю ось. В таком случае увеличивается пятно контакта шин, что позволяет проходить повороты с меньшими кренами.

По предварительным данным, прием заказов на серийный MX-30 начнется летом следующего года, а первые автомобили доберутся до европейских покупателей в начале 2021 года.