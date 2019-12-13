С момента запуска поездом в обоих направлениях путешествовали 36 тысяч пассажиров, около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Акционерная компания "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы" №31/32 сообщением Киев-Минск-Вильнюс-Рига в период зимних праздников.

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Как сообщила пресс-служба компании, из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря.

В пресс-службе отметили, что с момента запуска поездом в обоих направлениях путешествовали 36 тысяч пассажиров, а около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Как сообщал УНИАН, поезд "Четыре столицы" был запущен с 28 сентября 2018 года.