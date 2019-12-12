На границе с Польшей уменьшаются километровые пробки (видео)
13:50, 12 декабря 2019Транспорт
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Заторы здесь образовались еще неделю назад, когда перевозчики получили дополнительные разрешения на международные перевозки.
Очередь движется очень медленно, постоянно прибывают новые фуры / фото УНИАН
Километровые пробки на украино-польской границе постепенно уменьшаются.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"По словам дальнобойщиков, движется очередь очень медленно, а к границе продолжают прибывать новые грузовики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пробки здесь образовались еще неделю назад, после того, как перевозчики получили дополнительные разрешения на международные перевозки грузов.
"Все это время пограничники работают в усиленном режиме", - подчеркивает издание.
Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала:
Кілометрові затори на україно-польському кордоні поступово зменшуються
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