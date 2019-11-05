Украина договорилась с Польшей о дополнительных разрешениях на автоперевозки

Кроме того, отмечается, что подтверждены договоренности относительно осуществления предварительного обмена разрешений на 2020 год на уровне 2019 года - 160 тысяч.

Украина договорилась с Польшей о предоставлении украинским грузоперевозчикам 5 тысяч дополнительных разрешений на осуществление автомобильных перевозок через территорию Польши в 2019 году.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующие договорённости были достигнуты в ходе переговоров между Украиной и Республикой Польша.

"Министерство инфраструктуры приложило все усилия по защите украинских перевозчиков, получающих дополнительно 5 тысяч польских разрешений, которые будут переданы украинской стороне в начале ноября 2019 года, и 10 тысяч разрешений из предварительного обмена разрешениями на 2020 год для использования в 2019 году. Разрешения из предварительного обмена на 2020 год будут действительны до 31 января 2021 года, польская сторона должна передать их до 15 ноября 2019 года. Будет также создана совместная рабочая группа по обмену опытом по распределению разрешений", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что подтверждены договоренности относительно осуществления предварительного обмена разрешений на 2020 год на уровне 2019 года - 160 тысяч.

"Украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на установлении квоты разрешений по меньшей мере на уровне 200 тысяч. Во время встречи министров инфраструктуры обеих стран, которая должна состояться в конце ноября, министр инфраструктуры Украины будет настаивать на соблюдении прав украинских перевозчиков и обеспечении свободного движения товаров", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, 7 ноября состоится заседание Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с оформлением, выдачей, учетом и анализом эффективности использования разрешений на поездки по территориям иностранных государств, во время которого будет определена процедура оформления дополнительных разрешений Республики Польша.

Отмечается, что по решению комиссии с 12 ноября аннулируются 160 тысяч разрешений Республики Польша на въезд.

"Для возвращения в страну регистрации транспортного средства у перевозчиков есть время до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, последние годы Украина ощущает дефицит польских разрешений на автомобильные грузовые перевозки.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что дефицит разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши для украинских перевозчиков связан с действиями отдельных людей в Польше.