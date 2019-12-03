В рамках Программы улучшения условий труда сотрудников ЮЗЖД конце ноября филиал приобрел два новых автомобиля на платформе МАЗ для работников восстановительных поездов станций Дарница и Казатин.

На Юго-Западной железной дороге реализуется программа улучшения условий труда железнодорожников. На днях работники восстановительных поездов Казатина и Дарницы получили современные спецавтомобили. В планах – обновление всего автопарка филиала.

В рамках Программы улучшения условий труда сотрудников ЮЗЖД конце ноября филиал приобрел два новых автомобиля на платформе МАЗ для работников восстановительных поездов станций Дарница и Казатин. Это – полноприводные мощные автомобили, с отапливаемой кабиной на 12 посадочных мест, оборудованные мощным генератором.

Закупленный транспорт обеспечивает комфортные условия для ремонтников, которые часто работают в труднодоступных местах.

Юго-Западная железная дорога – первый филиал АО «Укрзализныця», который обеспечивает сотрудников такой техникой. Деньги на покупку нашли за счет рационального использования бюджетных средств.

- Благодаря системе «Прозоро», мы сэкономили в целом 71 миллион гривен за год. Этот ресурс решили направить на Программу улучшения условий труда, - комментирует директор ЮЗЖД Роман Веприцкий.

По его словам, существующий ремонтный автотранспорт последний раз обновлялся 30-40 лет назад и на сегодня полностью исчерпал свой ресурс. В перспективе такие же машины получат бригады остальных восстановительных поездов ЮЗЖД.

- Железная дорога – это, прежде всего, люди. Я хорошо знаю цену труда, работать начал еще в школе. Достойные условия работы для людей, благодаря которым предприятие функционирует, - мой безусловный приоритет, - подчеркивает Роман Веприцкий.

Для справки

Программа улучшения условий труда сотрудников ЮЗЖД – одна из десяти программ развития Юго-Западной железной дороги в 2019 году. В октябре, в рамках Программы ЮЗЖД закупила и передала в эксплуатацию еще 17 единиц автотехники – новые оборудованные системами GPS-навигации «Toyota Hilux» и тракторы. Их получили Жмеринская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ, Киевская, Казатинская, Жмеринская, Хмельницкая и Контопская дистанции сигнализации и связи, Фастовская, Нежинская, Винницкая и Черниговская дистанции путей, а также Киевская железнодорожная автобаза.