Криклий назвал сроки создания электронного кабинета моряка

Электронный кабинет позволит получать документы в несколько нажатий на компьютере.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает на создание электронного кабинета моряка, который позволит получать документы в несколько нажатий на компьютере, весной следующего года.

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Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Да, я слышал об проблемах в Морской администрации. Дело в том, что в этой сфере не разграничили инспекционные и сервисные функции. Это должны законодательно урегулировать. Я уже поставил такую задачу. Сервисные проблемы, такие как выдача паспортов, решаются просто. Сейчас подают документы в "Морречсервис", а потом паспорт должен подписать капитан. Эти процедуры выписаны непонятными лабиринтами", - сказал он.

По словам Криклия, должно быть максимальное упрощение и перевод в электронный формат.

"В частности, электронный кабинет моряка позволит получать документы в несколько нажатий на компьютере. Старт проекту дадим в этом году, а завершен он будет весной", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, летом этого года "Морречсервис" подписал договор о разработке и внедрении программы "Электронный кабинет моряка".