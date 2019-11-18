Отныне в Украине утерянные водительские права можно восстановить онлайн

Правда, восстановить можно будет только водительские права нового образца, выданные после 1 января 2013 года.

В Кабинете министров Украины приняли постановление, которым запустят онлайн процедуру восстановления утраченных или украденных водительских прав.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Онлайн можно будет также восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя с помощью онлайн-процедуры. Уже скоро их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг", - сообщают в Кабинете министров.

Отмечается, что восстановить можно будет лишь водительские права нового образца, выданные после 1 января 2013 года.

Также накануне в правительстве утвердили проект, в рамках которого водительские права можно будет показывать со смартфона. Для этого разработают специальное приложение. В дальнейшем пользователи приложения смогут не носить водительские права постоянно с собой.

"Наша цель к 2024 году все услуги перевести в онлайн", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, презентуя функцию.

Накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что с 1 октября Украина должна полностью отказаться от бумажного документооборота. Впоследствии в правительстве уточнили, что откажутся от обмена бумажными документами между ведомствами, а не бумажного документооборота в целом.