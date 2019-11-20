Mini показал самый быстрый хэтчбек в своей истории (фото)

Трёхдверный MINI John Cooper Works GP дебютирует в Лос-Анджелесе.

Компания MINI полностью раскрыла спецверсию John Cooper Works (JCW) GP — самое мощное и быстрое исполнение хэтчбека. Британская фирма подтвердила, что под капотом новинки разместят 306-сильную «турбочетверку», знакомую по BMW X2 M35i.

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Разгон с места до 100 километров в час у переднеприводного MINI JCW GP занимает 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 265 километров в час, пишет motor.ru. Для сравнения: полноприводному универсалу MINI JCW Clubman с таким же 2,0-литровым двигателем и аналогичным восьмидиапазонным «автоматом» Steptronic нужно 4,9 секунды, но его «максималка» ограничена на отметке 250 километров в час.

К особенностям версии GP относится встроенная блокировка дифференциала, усиленная подвеска и четырёхпоршневые передние тормоза. Как на других моделях серии JCW, передачи можно переключать подрулевыми лепестками. Точное время прохождения Нюрбургринга для JCW GP ещё не заявлено, но известно, что новинка проезжает «Северную петлю» быстрее восьми минут — похожее время демонстрировал, к примеру, BMW M5 Competition предыдущего поколения.

Внешне модификацию GP легко узнать по аэродинамическому обвесу, включающему двухъярусное антикрыло, массивные накладки на колёсные арки, новый диффузор, агрессивные бампера с крупными воздухозаборниками и капот с прорезями. Кроме того, лимитированное исполнение выделяет особый окрас с надписями GP и красными вставками, 18-дюймовые четырёхспицевые диски и низкопрофильные шины Hankook 225/35 R18.

Интерьер JCW GP отличается от «обычных» MINI линейки John Cooper Works двухместной конфигурацией салона — позади передних кресел установлена ярко-красная балка, увеличивающая жёсткость кузова. В остальном разница обусловлена штрихами: логотипами GP на ковриках, порогах, подлокотниках, сиденьях и передней панели, серебристой вставке на ободе рулевого колеса в положении «двенадцати часов». Комплектация близка к максимальной: в активе JCW GP цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль и передовой информационно-развлекательный комплекс. Нет разве что электрорегулировок кресел.

Компания MINI подтвердила, что тираж JCW GP будет ограничен 3000 экземпляров. Для сравнения 218-сильные хот-хэтчи первого и второго поколения разошлись тиражом по 2000 машин в 2006 и 2012 годах соответственно. Производство новинки начнётся в следующем году, а первые клиенты получат автомобили в марте 2020 года.

Стартовая цена MINI JCW GP — 45 750 долларов США. В Северной Америке сравнимо стоит купе BMW M240i с трёхлитровой «турбошестёркой» мощностью 340 лошадиных сил.