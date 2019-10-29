BMW решила снизить цены на электрический вариант легендарной малолитражки Mini Cooper

Новая стартовая цена Mini Cooper SE — $29 900.

BMW решила пересмотреть цены на представленный в июле Mini Cooper SE — электрический вариант легендарной малолитражки, который изначально называли Mini Electric — и скорректировать их в сторону снижения.

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Новая стартовая цена Mini Cooper SE — $29 900, что ощутимо ниже изначально заявленных $35 000. Важно отметить, что это цена для рынка США, где продажи стартуют в марте следующего года. Впрочем, вероятно, европейские цены скорректируют аналогичным образом, пишет itc.ua.

Важно оговорить, что покупателям Mini Cooper SE в США придется заплатить дополнительные $850 (сборы за оформление документов и доставку к покупателю), так что в $30 000 вписаться не удастся. С другой стороны, благодаря федеральным и региональным льготам стоимость BMW Mini Cooper SE в зависимости от штата может снизиться до $17 900.

Mini Cooper SE является первым полностью электрическим автомобилем BMW со времен модели i3, вышедшей в 2013 году. Собственно говоря, Mini Cooper SE построен на той же платформе. Он оснащен двигателем мощностью 184 л.с. с крутящим моментом 270 Нм, который обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 7,3 секунды. Дальность хода у Mini Cooper SE весьма скромная и при такой цене это, пожалуй, главная претензия к автомобилю. Аккумулятора емкостью 32,6 кВт·ч должно хватить на 235-270 км (по циклу WLTP). Благо поддерживается быстрая зарядка, которая позволит восполнить заряд на 80% всего за 35 минут.

В базовую комплектацию входят LED-фары, цифровая приборная доска с 5,5-дюймовым экраном, двухзонный кондиционер, обогрев салона на основе теплового насоса, электрический стояночный тормоз и система навигации Connected Navigation на 6,5-дюймовом экране (опционально доступен пакет Connected Navigation Plus с 8,8-дюймовым экраном).

В Европе Mini Cooper SE также начнет продаваться в марте 2020 года.