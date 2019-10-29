Кабмин рассчитывает за пять лет восстановить до 24 тысяч километров дорог

В том числе 5 тысяч километров – начиная со следующего года.

Правительство Украины рассчитывает в ближайшие пять лет восстановить до 24 тысяч километров дорог, в том числе 5 тысяч километров – начиная со следующего года.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе выступления на форуме RE:Think Invest in Ukraine в Мариуполе.

"Мы продолжим восстановление до 24 тысяч километров за следующие 5 лет. Начиная со следующего года, мы будем готовы восстановить 5 тысяч километров дорог", - сказал министр.

По его словам, также рассматриваются проекты концессии дорог и уже ведутся соответствующие переговоры со Всемирным банком.

В частности, министр сообщил об обсуждении проектов концессии дорог "Львов - Тернополь", "Львов - Стрый", "Львов - Краковец", "Белая Церковь - Киев" и окружной дороги вокруг столицы.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук сегодня, 29 октября, приняли участие в открытии реконструированного участка трассы Запорожье - Мариуполь. Дорога протяженностью 200 километров, 70 километров из которых строились три года, а оставшиеся 130 километров - за три месяца. Глава государства назвал новую трассу "дорогой жизни" и подчеркнул важность того, чтобы ее "не развалили".