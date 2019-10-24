Ноу-хау для водителей: в МВД рассказали, как и когда можно будет "получить" права в смартфоне

Ламинированные водительские права и технические паспорта, а также советского образца, будут недоступны для оцифровки.

С ноября украинские водители смогут с помощью мобильного приложения создавать собственные е-удостоверения или е-технические паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Читайте такжеВ Украине изменили правила выдачи водительских удостоверенийПо его словам, уже в ноябре на Едином государственном веб-портале электронных услуг будет доступно к скачиванию специальное мобильное приложение, с помощью которого любой водитель может создать электронный образ своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт).

Это даст водителю право не брать с собой в дорогу пластиковые оригиналы этих документов, ведь их электронные копии будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковые оригиналы.

При этом Гончаров подчеркнул, что создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

Водительские права и технические паспорта советского образца, а также ламинированные, которые выдавались в 1990-м – 2000-м годах, будут недоступны для оцифровки.

Поэтому водителям-владельцам документов старого образца, если они захотят создать электронные дубликаты, необходимо будет обменять их на новые документы.

В то же время Гончаров подчеркнул, что создание электронных копий техпаспорта и водительских прав – дело добровольное.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 октября Кабинет министров принял ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить некоторые онлайн-услуги, среди них – мобильное приложение для водителей.

Цифровые документы полицейские будут проверять на дорогах с помощью специальных техсредств через QR-коды.