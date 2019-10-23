Водительские права в смартфоне: Кабмин запускает мобильное приложение

Абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта.

Кабинет министров 23 октября принял ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить некоторые онлайн-услуги, среди них – мобильное приложение для водителей.

Читайте такжеВодительские права и студенческие билеты станут электронными - вице-премьерОб этом сообщили в пресс-службе Кабмина со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука.

Отмечается, что одними из первых элементов «государства в смартфоне» будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Так, уже вскоре в рамках проекта «Дія» заработает мобильное приложение с этими услугами.

При этом на первом этапе «абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта».

«Наша цель – до 2024 года все услуги перевести в онлайн», – заявил премьер.

Как раньше сообщал УНИАН, в Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений.