Гибридная установка с двумя электромоторами: Honda представила новый Jazz (фото)

Новинка станет первой моделью в европейской линейке марки, которая будет носить новую эмблему e:HEV, указывающую на новую гибридную установку.

Компания Honda показала на автосалоне в Токио хэтчбек Jazz, который поступит в продажу в Европе в 2020 году. Новинка станет первой моделью в европейской линейке марки, которая будет носить новую эмблему e:HEV, указывающую на новую гибридную установку.

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В движение новый Honda Jazz приводит гибридная силовая установка, в состав которой вошли 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, суммарная отдача которых пока не названа. Это будет единственная доступная модификация модели в Европе, пишет motor.ru.

Вместе с обычным хэтчем на рынок выйдет «вседорожная» версия Jazz Crosstar, которая отличается увеличенным дорожным просветом, оформлением радиаторной решетки, пластиковыми накладками на порогах и колесных арках и наличием рейлингов на крыше.

В числе других новшеств — усовершенствованная система Honda Sensing, которая включает адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках и систему автоматического торможения, которая распознает пешеходов и велосипедистов даже в ночное время. Кроме того, в Jazz обновился коммуникационный комплекс Honda Connect, с помощью которой можно управлять некоторыми функциями автомобиля дистанционно со смартфона и вызвать экстренные службы при ДТП.