Еще больше иномарок на дорогах: юрист спрогнозировал, что будет после отмены акциза на импорт авто

В случае принятия законопроекта автомобили подешевеют, поскольку именно акциз занимает наибольшую часть в таможенных платежах.

В Украине в случае отмены акциза на импорт авто, продажи новых автомобилей не вырастут. Одновременно подержанных иномарок на дорогах станет значительно больше.

Об этом рассказал автоюрист Денис Конюшко, комментируя соответствующий законопроект №2132, внесенный в Верховную Раду, передает «Обозреватель».

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По его словам, в случае принятия законопроекта автомобили подешевеют, поскольку именно акциз занимает наибольшую часть в таможенных платежах.

"Возможно, решили улучшить людям жизнь. Но вопрос по поводу 15-летних автомобилей и старших, у которых может быть проблема с экологией. В этом случае надо было поставить блок соответственно до уровня Евро – не менее Евро-5, например, или Евро-4. Тогда бы я логику в этом видел. А так мы опять получим десятки тысяч "Ауди-80" 1990 года", – считает Конюшко.

По словам автоюриста, акциз на новые автомобили 50-150 евро не так сильно будет влиять на их стоимость.

"Возникает вопрос, что ты будешь покупать – подержанный автомобиль из Европы или Америки, или все-таки новый автомобиль. По моему мнению, кто планировал купить новое авто, купит его независимо от того, стоить он будет больше или меньше на 150 евро. На приобретение новых автомобилей в салоне это не повлияет, но точно повлияет на количество импортных подержанных авто из Америки или Европы", – резюмировал он.