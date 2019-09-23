Зеленский подписал законы о финансировании дорожного хозяйства
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля" и закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об источниках формирования государственного дорожного фонда".
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Как сообщили в пресс-службе главы государства, целью принятого парламентом 11 сентября закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля" является предотвращение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, уменьшение расходов бюджетных средств на их восстановление, а также повышение уровня безопасности дорожного движения.
Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в законы "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" и "Об автомобильном транспорте".
Законом предусматривается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами влечет наложение штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан - в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10%. В случае превышения габаритно-весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение габаритно-весовых норм более чем на 20% предусматривает штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Принятый парламентом 12 сентября закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об источниках формирования государственного дорожного фонда" нормирует в бюджетном законодательстве вопросы расширения ресурсного обеспечения строительства и ремонта дорог.
Закон закрепляет в Бюджетном кодексе Украины направления на мероприятия, финансируемые из государственного дорожного фонда, в том числе 50% поступлений от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм и 50% - от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами. Вступление закона в силу позволит привлечь дополнительные ресурсы для финансирования дорожного хозяйства и меры по обеспечению безопасности дорожного движения, отметили в пресс-службе.