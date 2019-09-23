Зеленский подписал законы о финансировании дорожного хозяйства

Целью принятых законов является предотвращение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, уменьшение расходов бюджетных средств на их восстановление, привлечение дополнительных ресурсов для финансирования дорожного хозяйства, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля" и закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об источниках формирования государственного дорожного фонда".

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, целью принятого парламентом 11 сентября закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля" является предотвращение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, уменьшение расходов бюджетных средств на их восстановление, а также повышение уровня безопасности дорожного движения.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в законы "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" и "Об автомобильном транспорте".

Законом предусматривается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами влечет наложение штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан - в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10%. В случае превышения габаритно-весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение габаритно-весовых норм более чем на 20% предусматривает штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Принятый парламентом 12 сентября закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об источниках формирования государственного дорожного фонда" нормирует в бюджетном законодательстве вопросы расширения ресурсного обеспечения строительства и ремонта дорог.

Закон закрепляет в Бюджетном кодексе Украины направления на мероприятия, финансируемые из государственного дорожного фонда, в том числе 50% поступлений от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм и 50% - от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами. Вступление закона в силу позволит привлечь дополнительные ресурсы для финансирования дорожного хозяйства и меры по обеспечению безопасности дорожного движения, отметили в пресс-службе.