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Ford устроил крупнейшее в мире собрание "Мустангов" (видео)

10:33, 12 сентября 2019
Транспорт
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Мероприятие посетили 1326 "Мустангов" различных годов выпуска и модификаций/ фото Ford

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Об этом сообщает Autonews.ru.

"Мероприятие, которое посетили 1326 "Мустангов" различных годов выпуска и модификаций, было устроено европейским подразделением американского концерна", - говорится в сообщении.

Встречу организовали на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле, где собралось более 1,3 тысячи автомобилей всех поколений Mustang, выпускавшихся с 1964 года. Машины выстроились в одну колону на расстоянии 20 метров друг от друга.

Кроме того, спорткары и их водители поучаствовали в специальном хореографическом шоу, устроенном в честь празднования 55-летнего юбилея выпуска знаменитой модели. В воздух над полигоном поднялся американский истребитель времен Второй мировой войны P51 Mustang, который дал название спорткару Ford. Организаторам собрания удалось побить предыдущий рекорд 2017 года, когда в мексиканском городе Толука одновременно собралось 960 автомобилей Ford Mustang.

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Теги: #Ford