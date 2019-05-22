Ford назвал дату выхода на рынок своего первого электрокроссовера

Заявлен запас хода без подзарядки — не менее 590 км, что больше, чем у Tesla Model X и Jaguar I-Pace.

Компания Ford в 2020 году выведет на рынок первый в своей истории серийный электрический кроссовер.

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Об этом сообщает kommersant со ссылкой на Autocar.

Автомобиль будет построен на новой платформе, разработанной специально для электромобилей, позволяющей делать машины с задним и полным приводом. Технические характеристики модели пока не раскрыты, но заявлен запас хода без подзарядки — не менее 590 км, что больше, чем у Tesla Model X и Jaguar I-Pace.

Впоследствии у электрического кроссовера появится более мощная модификация. Сам электромобиль станет глобальной моделью, продажи которой будут идти по всему рынку.

Ожидается, что кроссовер назовут Ford Mach-E — от планировавшегося первоначально имени Mach 1 марка отказалась, столкнувшись с критикой (исторически Mach 1 назывались самые мощные версии спорткара Ford Mustang).

Напомним, ранее Lincoln объявил о намерении построить собственный электрокроссовер на базе модели Ford.