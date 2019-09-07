Вечером в Киеве могут ограничить вход на три станции метро

Сегодня на НСК «Олимпийский» состоится музыкальный фестиваль Ready.Steady.Favorit.

В Киеве сегодня вечером в связи с концертом на НСК «Олимпийский» могут быть установлены ограничения на вход на трех станциях метрополитена.

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Как сообщает КП «Киевский метрополитен», перед началом концерта с 17.00 до 18.00 возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции «Олимпийская».

После окончания мероприятия около 23.00 возможно ограничение на вход на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Этот механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

В 18.00 на «Олимпийском» начнется музыкальный фестиваль Ready.Steady.Favorit.