Вечером в Киеве могут ограничить вход на три станции метро
12:13, 07 сентября 2019Транспорт
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Сегодня на НСК «Олимпийский» состоится музыкальный фестиваль Ready.Steady.Favorit.
Вход могут ограничить в связи с концертом в «Олимпийском» / фото УНИАН
В Киеве сегодня вечером в связи с концертом на НСК «Олимпийский» могут быть установлены ограничения на вход на трех станциях метрополитена.
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Как сообщает КП «Киевский метрополитен», перед началом концерта с 17.00 до 18.00 возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции «Олимпийская».
После окончания мероприятия около 23.00 возможно ограничение на вход на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Этот механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.
В 18.00 на «Олимпийском» начнется музыкальный фестиваль Ready.Steady.Favorit.
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