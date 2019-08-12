Португалия столкнулась с дефицитом топлива из-за забастовки водителей бензовозов

Профсоюзы требуют повышения зарплаты для водителей бензовозов.

В Португалии водители бензовозов с 12 августа начали бессрочную забастовку, в связи с чем в Лиссабоне и ряде других городов на заправках возник дефицит горючего.

Читайте такжеПилоты Ryanair начали крупнейшую в истории авиакомпании забастовку (видео)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Многие автомобилисты полностью заправили свои транспортные средства перед началом забастовки. За последние дни продажи топлива почти удвоились", - заявил премьер-министр Антониу Кошта.

По данным веб-сайта, который собирает отчеты автолюбителей, около 15% из 3000 АЗС страны полностью или частично пострадали от недостатка топлива в воскресенье днем. Профсоюзы требуют повышения зарплаты для водителей бензовозов.

"В рамках мер правительство Португалии объявило "энергетическую чрезвычайную ситуацию". Начиная с этого понедельника купить можно будет только 25 литров на машину, а на грузовик - лишь сто литров", - подчеркивает издание.

Транспортные компании также обязаны доставлять не менее 50% топлива на автозаправочные станции. Спасательные группы, аэропорты и полиция должны быть обеспечены на 100%. В апреле забастовка водителей автоцистерн уже вызвала значительный хаос в Португалии.