Украина разрешила российскому самолету пролететь в своем воздушном пространстве

Самолетам, включая российским, может быть разрешено вхождение в воздушное пространство Украины в отдельных случаях.

Самолет российской авиакомпании "Глобус", выполнявший рейс из Италии в Москву, получил разрешение на пролет воздушным пространством Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" на странице в Facebook.

Отмечается, что разрешение выдано 7 августа в связи с опасными метеоявлениями, которые могли бы привести к аварии воздушных судов.

"7 августа 2019 года, пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москва (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от Украэроцентра в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра", - говорится в сообщении.

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Boeing-738 зашел в украинское воздушное пространство в 15:07UTC через навигационную точку LADOB на эшелоне FL370 и вышел в 15:33UTC через навигационную точку AMIRI на эшелоне FL370.

В "Украэрорухе" отметили, что согласно решению Госавиаслужбы, самолетам, включая российским, может быть разрешено вхождение в воздушное пространство Украины в случаях, когда обход опасных метеоявлений без вхождения в украинское воздушное пространство может привести к аварийной ситуации.

Также на странице компании обнародовали спутниковое изображение в инфракрасном спектре мощной конвективной (грозовой) облачности над Украиной, Польшей и Беларусью по состоянию на 17:45UTC + 2 07.08.2019. Данные спутника METEOSAT-11 Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT).

Напомним, Украина полностью закрыла небо для российских самолетов в ноябре 2015 года.

"Глобус" - российская авиакомпания, дочерняя структура группы компаний "S7 Group", управляющей также S7 Airlines. Образована в марте 2008 года на базе воздушных судов S7 Airlines, которые обслуживают чартерные и регулярные рейсы.