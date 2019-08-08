Суд разрешил провести обыски в КГГА из-за стоимости строительства Большой окружной

Установлено, что при выполнении работ по реконструкции кольцевой дороги и развязки на ул. Богатырской в Киеве на сумму 325 млн грн в 2016 году должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства, в результате чего стоимость возросла до 1,125 млрд грн.

Голосеевский районный суд Киева предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их копий.

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Об этом говорится в определении суда от 1 августа.

Отмечается, что ходатайство обосновано тем, что на рассмотрении следственного управления Главного управления Национальной полиции находятся материалы уголовного производства по факту совершения уголовного преступления.

В частности, речь идет о строительстве в Киеве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.

«В ходе досудебного расследования установлено, что при выполнении работ по реконструкции двух километров кольцевой дороги и развязки на ул. Богатырской в Киеве на сумму 325 млн грн в период 2016 года должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства, в результате чего стоимость возросла до 1,125 млрд грн», - говорится в документе.

В материалах следствия отмечается, что в 2016 году КГГА объявила тендер с ожидаемой стоимостью договора на проведение строительных работ 375,6 млн грн. Победителем торгов было объявлено "Эко-буд-трейд" и цена в ходе торгов снизилась до 325,9 млн грн.

Вскоре КГГА выдала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства возросла до 1,125 млрд грн.

В ходе досудебного расследования данного уголовного судопроизводства на месте проведения строительных работ был проведен осмотр места происшествия, в результате чего выявлено, что в настоящее время никакие строительные или подготовительные работы не проводятся.

«Участок предполагаемого строительства даже не огорожен соответствующими техническими строительными средствами», - говорится в определении суда.

Как сообщал УНИАН, столичные власти планировали завершить строительство участка Большой Окружной дороги от проспекта Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской до конца 2018 года.