В Украине сервисные центры МВД временно заморозили выдачу удостоверений водителя и других документов

Сервисные центры МВД не выполняют ряд операций из-за сбоя в работе электронной системы.

По состоянию на 6 августа сервисные центры МВД приостановили выдачу удостоверений водителя и ряд других операций из-за перебоев в работе электронной системы ведомства.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Читайте такжеВ Украине изменили правила регистрации автомобилей

Отмечается, что Национальная автоматизированная информационная система работает с перебоями.

В связи с этим сервисные центры временно заморозили выдачу водительских удостоверений, а также их обмен и замену. Кроме того, правоохранители не выдают свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

В сообщении говорится, что Сервисные центры МВД возобновят обслуживание клиентов в обычном режиме как-только работа электронной системы будет налажена.