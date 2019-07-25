Новый электрокар Mercedes-Benz впервые замечен на тестах (фото)

Автомобиль станет одной из десяти моделей, которые будут выпущены к 2025 г. под электрическим суббрендом EQ.

Компания Mercedes-Benz приступила к дорожным испытаниям своего нового электрокара. Фотошпионам впервые удалась заснять экологически чистый лифтбек по время тестов.

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Снимки автомобиля выложило издание Motor1.

По его данным, новинка получит название EQS и будет представлена в начале следующего десятилетия. Основными конкурентами машины называются Tesla Model S и будущие Porsche Taycan, Audi E-Tron GT и электрический Jaguar XJ. Автомобиль станет одной из десяти моделей, которые будут выпущены к 2025 г. под электрическим суббрендом EQ.

На шпионских фотографиях машина скрыта под камуфляжем, однако уже сейчас можно сказать, что электрокар получит черты S-Class. У новинки будут убирающиеся внутрь дверные ручки и треугольные фары. Mercedes-Benz по своим габаритам получится меньше нынешнего E-Class, однако по внутреннему пространству он будет сопоставим с флагманским седаном S-Class, передает Autonews.

Лифтбек EQS построят на платформе MEA. По неофициальным данным, в движение машина будет приводиться с помощью двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях. Суммарная мощность автомобиля превысит 400 лошадиных сил. Запас хода у электрокара приблизится к отметке 600 километров.

В начале мая 2019 г. компания Mercedes-Benz запустила производство кроссовера EQC, который стал первым представителем электрической линейки EQ. Новинку оснастили двумя электрическими агрегатами (по одному на каждой оси), развивающими в сумме 408 л. с. и 750 Н·м крутящего момента. Автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,1 сек., а его максимальная скорость составляет 180 км в час.

Двигатели питаются от комплекта литийионных аккумуляторов на 80 кВт·ч, обеспечивающих запас хода в 445–471 км (по европейскому циклу NEDC). Пополнить запас батарей можно за 11 часов от настенного устройства Wallbox. При использовании системы быстрой зарядки время сократится до 40 минут.