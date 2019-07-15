Полеты скандальных Boeing 737 MAX вряд ли возобновят до 2020 года - WSJ

Это связано с длительными проверками со стороны американских властей и международных регуляторов, утверждают источники газеты.

Полеты самолетов Boeing 737 MAX вряд ли возобновят до 2020 года, на решение проблем с программным обеспечением лайнеров требуется много времени.

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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Точные сроки еще не установлены, и компании еще предстоит удовлетворить требования американских регуляторов. Однако, согласно последнему сценарию, лайнеры 737 MAX должны возобновить полеты в январе 2020 года.

По данным издания, процесс разработки и сертификации ПО и изменений в программе обучения пилотов неоднократно откладывался. Boeing, Федеральное управление гражданской авиации США и международные регуляторы сильно расширили анализ проблем — их интересуют как действия при чрезвычайных ситуациях, так и «потенциально подозрительные» электронные компоненты.

Boeing 737 MAX дважды попадали в крупные авиакатастрофы — в 2018 году лайнер этой модели разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а в марте текущего года самолет упал в Эфиопии, жертвами стали 157 человек, напоминает РБК.

После последней аварии власти многих стран, включая США, приостановили эксплуатацию лайнеров 737 MAX из соображений безопасности.

В марте WSJ сообщила, что в Boeing знали о существовании проблем с системой оповещения пилотов 737 MAX о неисправности датчиков угла атаки за год до катастрофы в Эфиопии и планировали устранить неполадки в 2020 году. Однако, как отмечает издание, неизвестно, могла ли данная система повлиять на катастрофу.