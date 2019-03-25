Boeing обсудит с пилотами и регуляторами возобновление полетов 737 MAX

Авиакомпании и авиационные власти во всем мире приостановили полеты лайнеров этой марки после двух авиакатастроф.

Американская авиастроительная компания Boeing в среду проведет брифинг для 200 пилотов, руководителей технических служб и регуляторов в рамках работы по возвращению ее самолетов 737 MAX в эксплуатацию после двух аварий с человеческими жертвами.

Читайте такжеBoeing сам оценивал безопасность лайнеров 737 MAX - СМИ

В заявлении компании говорится, что компания хочет провести встречи со всеми операторами самолетов 737 MAX и национальных авиационных регуляторов, передает Голос Америки. «В то же время мы продолжаем работать в тесном контакте с нашими клиентами и регуляторами над обновлением программного обеспечения и тренажеров для 737 MAX. Boeing оплачивает разработку этих обновлений», – заявила компания.

Авиакомпании и органы авиационного надзора во всем мире приостановили полеты самолетов марки 737 MAX ранее в этом месяце после крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines. Изучение данных бортовых самописцев самолета выявило то, что министерство транспорта Эфиопии назвало «явным сходством» с октябрьской аварией лайнера той же модели в Индонезии.

Boeing работает над обновлением программного обеспечения для своей системы для предотвращения сваливания самолета. Федеральное управление гражданской авиации США хочет, чтобы это обновление было установлено до конца следующего месяца.

Газета Wall Street Journal сообщила, что ведомство предварительно одобрило вносимые исправления.

Исполняющий обязанности главы управления Дэниел Элвелл в среду будет давать показания на слушаниях в подкомитете Сената, посвященных авиационной безопасности. Подкомитет также планирует в будущем провести слушания с участием представителей компании Boeing и пилотов.