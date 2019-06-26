Ford показал новый компактный кроссовер (фото)

Особенностью возрожденной Puma стал багажник с объемом в 465 литров и дополнительными 80 литрами за счет емкости под полом.

Компания Ford представила новый компактный кроссовер Puma, который в линейке марки займет место между моделями EcoSport и Kuga.

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Автомобиль построен на платформе последнего поколения хэтчбека Ford Fiesta и получил дизайн в стиле этой же модели, но с характерной оптикой и общими очертаниями кузова. Кроссовер предложат в различных комплектациях, отличающихся оформлением экстерьера и интерьера, пишет kommersant.

Дизайн салона также выполнен в стиле Fiesta. Особенностью возрожденной Puma стал багажник с объемом в 465 литров и дополнительными 80 литрами за счет емкости под полом. По заявлению американского автопроизводителя, новинка обладает самым вместительным багажником среди моделей своего класса. Машина получила широкий перечень оборудования, включая мультимедийную систему SYNC 3, сиденья с массажем, панорамную крышу, цифровую приборную панель, фирменный комплекс систем активной безопасности Ford Co-Pilot360 и другое оснащение.

Кроссовер будет доступен с новыми гибридными агрегатами EcoBoost Hybrid на основе 1-литрового бензинового мотора EcoBoost с 48-вольтовой системой и литий-ионной батареей на 11,5 кВт/ч. Клиентам предложат версии на 125 и 155 л.с. Также в продаже появятся версии со 125-сильным 1-литровым бензиновым EcoBoost и дизелем EcoBlue. Для модели предусмотрены 6-ступенчатая механическая коробка передач и 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

Сборку Ford Puma, который в продаже в Европе появится до конца 2019 года, наладят в Румынии.

Напомним, ранее имя Ford Puma носило компактное купе, выпускавшееся с 1997 по 2002 год.