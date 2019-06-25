Ford назвал дату премьеры нового кроссовера

Премьера Ford Puma состоится 26 июня.

Компания Ford назвала дату премьеры возрожденной модели Puma, которая превратится в кроссовер.

Читайте такжеFord сделал электрический кроссовер (фото)

Автомобиль, который выйдет на рынок до конца 2019 года, представят 26 июня.

Об этом сообщает румынское подразделение Ford.

Выпуск компактного кроссовера Ford Puma наладят также в Румынии.

Новый Ford Puma получит багажник объемом 456 л, что должно стать «лучшим в классе показателем». Кроссовер будет доступен с силовой установкой, работающей по схеме «мягкий гибрид».

Трехцилиндровый бензиновый турбомотор EcoBoost объемом один литр действует в паре со стартер-генератором на ременном приводе, способным накапливать электроэнергию, получаемую при торможении или движении накатом. Система подпитывает 48-вольтовую бортовую сеть на основе литийионных аккумуляторов. Суммарная отдача агрегатов составила 155 лошадиных сил.

Напомним, ранее имя Ford Puma носило компактное купе, выпускавшееся с 1997 по 2002 год.