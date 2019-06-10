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Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости (видео)

19:33, 10 июня 2019
Транспорт
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Honda стала обладателем рекорда скорости для газонокосилок / фото Honda

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На немецкой трассе Dekra Lausitzring пилотесса Джесс Хоукинс смогла развить 160 км/ч (100 миль в час) при старте с места за 6,29 секунды, что стало новым мировым рекордом для газонокосилок.

В рекордной попытке британка использовала Mean Mower V2 — газонокосилку, которая построена британской гоночной командой Team Dynamic на основе стандартной Honda HF 2622 с мотором от спортбайка Honda CBR1000RR Fireblade SP, пишет kommersant.

200-сильный литровый мотор, 6-ступенчатая коробка передач, сцепление и приборная панель взяты от мотоцикла и установлены на газонокосилку, которая сохранила возможность подстригать траву. На рекордную газонокосилку также установили усиленные тормозные механизмы, 10-дюймовые колесные диски от квадроцикла с покрышками Hoosier.

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Теги: #Honda