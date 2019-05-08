Honda определилась с названием для своего серийного электромобиля

Электрокар японского автопроизводителя будет называться Honda e.

Японская компания Honda официально подтвердила, что серийный электромобиль марки получит название Honda e.

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Модель будет построена по мотивам концепт-кара Honda e Prototype, представленного в 2019 году на шоу в Женеве, пишет Autocar.

Новинка, которая пойдет в производство, на 95% будет повторять прототип. Ожидается, что электромобиль оснастят 100-сильным мотором и батареей с запасом хода в 200 км.

Напомним, серийное производство и продажи новинки в Европе должны стартовать уже до конца текущего года, а уже к 2025 году две трети проданных в Европе автомобилей Honda должны быть электрическими.