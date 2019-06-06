В Украине одной из авиакомпаний запретили выполнять полеты

Сертификат эксплуатанта может быть возобновлен после устранения авиакомпанией недостатков.

В Украине авиакомпанию Yanair временно лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "ЯнЭйр" Госавиаслужба обнаружила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, что могут негативно повлиять на безопасность полетов", - говорится в сообщении.

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В связи с этим Госавиаслужба приняла решение о приостановке сертификата эксплуатанта авиакомпании Yanair с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня.

"Согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть возобновлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, что будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности", - добавили в Госавиаслужбе.

Ранее УНИАН сообщал, что Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за техническим состоянием самолетов, используемых для перевозки пассажиров, в связи с увеличением потока туристов в летнее время.