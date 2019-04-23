В Украине усилят контроль за техническим состоянием пассажирских самолетов

Омелян отметил, что ситуация, сложившаяся прошлым летом, когда авиакомпании массово задерживали чартерные рейсы, не предоставляли пассажирам вовремя информацию и услуги, не должна повториться в этом году.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) усилит контроль за техническим состоянием самолетов, используемых для перевозки пассажиров, в связи с увеличением потока туристов в летнее время.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе совещания по подготовке авиакомпаний, осуществляющих чартерные перевозки, к летнему сезону, в котором приняли участие: генеральный директор аэропорта "Борисполь", председатель Госавиаслужбы, руководители авиакомпаний SkyUp, Azur Air, "Международные авиалинии Украины".

По словам Омеляна, Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием самолетов.

"Министерство инфраструктуры всегда поддерживало и будет поддерживать в дальнейшем все без исключения авиакомпании. Развитие авиации, успешная работа авиаперевозчиков - в фокусе нашего внимания. Мы с пониманием отнеслись к многочисленным обращениям авиакомпаний не запрещать к использованию самолеты, возраст которых превышает 20 лет. Вместе с тем, Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров. Безопасность является первоочередной", - цитирует пресс-служба министра.

Омелян отметил, что ситуация, сложившаяся прошлым летом, когда авиакомпании массово задерживали чартерные рейсы, не предоставляли пассажирам вовремя информацию и услуги, не должна повториться в этом году.

"Мы постепенно приближаемся к летнему периоду, когда перевозки будут пиковыми. Опыт прошлого года нами учтен. Подготовлена новая редакция авиационных правил перевозок пассажиров и багажа. Отдельно мы будем строго контролировать задержки и переносы рейсов, это - ответственность авиаперевозчиков. Отдельно подчеркиваю, что контакт представителей авиакомпаний с пассажирами во время указанных ситуаций должен быть постоянным", - отметил он.

Также Омелян подчеркнул, что люди не должны заниматься в аэропорту поисками представителя компании-перевозчика в случае переноса или отмены рейса.

Кроме этого, министр анонсировал введение в Украине европейских директив, касающиеся экологичности самолетов.

В свою очередь, и.о. первого заместителя председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук отметил, что проблемы с задержками или различиями рейсов создают недобросовестные туроператоры, которые продают несуществующие рейсы, о которых не знает ни авиакомпания, ни аэропорт.

Однако, по его словам, это не снимает ответственности с авиакомпаний.

"В случае невыполнения перевозчиком требований, установленных Правилами о предоставлении необходимого обслуживания пассажирам в случае задержки или отмены рейса, Госавиаслужба может применить к нему финансовые санкции в виде наложения штрафа в соответствии со ст. 127 Воздушного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян анонсировал, что с 2019 года в Украине могут запретить эксплуатировать самолеты, срок использования которых превышает 20 лет. Такая реакция была вызвана массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину летом 2018 года.