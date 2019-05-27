BMW представила новое поколение компактного хэтчбека 1-Series (фото)

Официальная премьера BMW 1-Series нового поколения состоится летом, а первый публичный дебют пройдет на автосалоне во Франкфурте.

Компания BMW представила новое поколение компактного хэтчбека 1-Series, которое выйдет на европейский рынок осенью 2019 года.

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Автомобиль с заводским индексом F40 построен на новой переднеприводной платформе с поперечно расположенным двигателем.

В основу модели легла платформа от кроссовера X1 и компактвэнов 2-Series Gran Tourer, также использующаяся в машинах MINI, но доработанная специально для 1-Series — хэтчбек стал легче и просторнее предшественника, пишет kommersant.

В линейку модификаций новинки войдут версии с дизельными (116d со 116-сильным 1,6-литровым, 118d со 150-сильным 2-литровым и 120d со 190-сильным 2-литровым) моторами, а также бензиновые варианты (118i со 140-сильным 1,5-литровым и M135i с 306-сильным 2-литровым агрегатами). Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической, 7-ступенчатой роботизированной и 8-ступенчатой автоматической коробками передач. В качестве опции предложен полный привод.

Дизайн кузова и интерьера нового BMW 1-Series выполнен в фирменном стиле современных моделей немецкой марки. Предусмотрены различные варианты оформления экстерьера — Advantage, Luxury Line, Sport Line, M Sport — а также доступен широкий перечень опций.

Флагманская версия BMW M135i xDrive отличается особым спортивным аэродинамическим обвесом, спортивными тормозами и подвеской с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, адаптивной подвеской и перенастроенным рулевым управлением. В оснащение также входят особые электронные ассистенты, недоступные для версий с менее мощными моторами.

Официальная премьера BMW 1-Series нового поколения состоится летом, а первый публичный дебют пройдет на автосалоне во Франкфурте.