BMW показала дизайн своего самого маленького автомобиля

Разработка машины велась на протяжении пяти лет. Основными конкурентами автомобиля называются Mercedes-Benz A-Class и Audi A3.

Компания BMW опубликовала тизерные изображения своего самого маленького автомобиля — 1-Series. На снимке представлена стандартная версия хэтчбека в камуфляже. Также автомобиль будет предлагаться в кузове седан.

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Премьера новинки состоится, скорее всего, на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Разработка машины велась на протяжении пяти лет. Основными конкурентами автомобиля называются Mercedes-Benz A-Class и Audi A3, пишет Autonews.

Автомобиль будет использовать модульную платформу FAAR. После этого у него увеличится внутреннее пространство и снизится вес. В салоне у новинки появится цифровая приборная панель. Также клиентам предложат версию M135i c агрессивными бамперами и специальной решеткой радиатора в стиле родстера Z4.

Автомобиль получит двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Мощность агрегата составит 302 лошадиные силы. Это самый мощный четырехцилиндровый двигатель в линейке BMW. Агрегат будет работать совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Новая 1-Series будет оснащаться системой переднего привода. Кроме того, водителю будет доступна система распределения крутящего момента BMW Performance Control, а также дифференциал M Sport.

До конца года стартуют продажи четырехдверной версии новой 8-Series под названием Gran Coupe. Автомобиль получит увеличенную колесную базу, большие колесные диски и серьезные изменения в интерьере. Четырехдверку оснастят 4,4-литровым бензиновым турбомотором V8 с отдачей 530 лошадиных сил.