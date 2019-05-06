"Критически не хватает КПП": пограничники назвали основную причину очередей на границе с ЕС

На границе с ЕС критически не хватает КПП, учитывая текущую нагрузку.

Очереди на границе Украины с Евросоюзом на некоторых пунктах пропуска в выходные 4-5 мая достигали 500 автомобилей.

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Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает «Обозреватель». По его информации, наибольшие пробки на выезд образовались на Закарпатье и на границе с Польшей.

"Очереди на некоторых пунктах пропуска на польской границе достигали 500 автомобилей. Хотя пограничники оформляли по 300-350 человек за час, это не дало возможности в течение одного дня решить вопрос скопления автотранспорта", – рассказал Слободян.

Причина, по его словам, заключается в массовом выезде украинцев и иностранцев, которые посещали Украину на пасхальные и майские праздники.

"Мы надеемся, что сегодня количество автомобилей на выезд уже снизится. И завтра (7 мая. — ред.) пункты пропуска будут более свободными", – отметил Слободян.

"Государственная пограничная служба неоднократно говорила, что нам критически не хватает КПП на границе с ЕС, учитывая существующее нагрузки. Но это вопрос за пределами компетенции пограничной службы, он должен решаться на уровне правительств Украины и соседних стран", — уточнил спикер ведомства.