На Закарпатье по несколько сотен автомобилей стоят в очередях в пограничных пунктах пропуска (видео)

Перед пунктом пропуска «Тиса» ожидают оформления около 300 авто, перед пунктом пропуска «Ужгород» - 150 и перед пунктом пропуска «Малый Березный» - 200 легковых автомобилей.

На Закарпатье в пограничных пунктах пропуска с Венгрией и Словакией возникли очереди, в которых стоят по несколько сотен автомобилей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница пресс-службы Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

По информации Трачук, по состоянию на 19.00 перед пунктами пропуска Чопского пограничного отряда наблюдается значительное накопление транспортных средств, следующих на выезд из Украины. В частности, перед пунктом пропуска «Тиса» ожидают оформления около 300 авто, перед пунктом пропуска «Ужгород» - 150 и перед пунктом пропуска «Малый Березный» - 200 легковых автомобилей.

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По данным пресс-службы, пограничники принимают все меры для ускорения контрольных операций: увеличили число нарядов, оборудовали дополнительные рабочие места и провели встречи с венгерскими и словацкими коллегами.

Трачук призвала граждан учесть ситуацию.

«…Просим учесть сложившуюся обстановку при планировании путешествия за границу и по возможности выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы», - сказала она.

В пресс-службе также уточнили, что, согласно информации, предоставленной венгерской стороной, с 8.30 3 мая не работает база данных Пограничной полиции на всем участке украинско-венгерской границы, сейчас проводятся восстановительные работы.

«Пограничники Венгрии также сообщили, что оформление будет осуществляться с записями в журналы и последующим внесением информации в ведомственную систему после возобновления работы баз данных. Это замедлит процесс прохождения контроля», - добавила Трачук.