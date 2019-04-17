Автосалон в Шанхае: названы топ-15 самых ярких новинок (фото)

Электрический Aston Martin, растянутая BMW 3-Series, новая Hyundai Creta, семиместный Mercedes GLB, очень смелые концепты и другие новинки автосалона в Шанхае.

В Шанхае открылся автосалон — крупнейшее мотор-шоу в Азии. Помимо многочисленных новинок для местного рынка, выставка стала площадкой для премьер и глобальных моделей.

Традиционно на автосалоне показали огромное количество электрокаров и концептов, многие из которых увидят серийное воплощение уже в ближайшее время, пишет Autonews.

Первый минивэн в истории Lexus построен на базе Toyota Alphard и разделил с ним основные узлы и агрегаты. LM оснащается огромной решеткой радиатора и фирменной оптикой в стиле флагманских моделей ES и LS нового поколения. Салон роскошного минивэна, в котором нашлось место под холодильник, большой монитор для пассажиров и специальный отсек для зонтиков, рассчитан на четырех человек. Новинку предложат с 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 300 лошадиных сил. Также доступна и гибридная модификация LM мощностью в 200 лошадиных сил.

Первый серийный электрокар Aston Martin под названием Rapide E оснащается двумя электромоторами на задней оси, которые суммарно развивают 610 л. с. и 950 Н·м крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает около четырех секунд, но запас хода у пятидверки не слишком впечатляющий — 320 км. Всего будет выпущено 155 электрических лифтбеков, и один из них станет новым автомобилем Джеймса Бонда.

Серийная версия концепта Volkswagen Atlas Cross Sport дебютировала в Шанхае под названием Teramont X. Новинка короче и ниже обычного «Терамонта», но при этом колесные базы у этих автомобилей совпадают. Помимо пятиместного салона от своего большого собрата кроссовер отличается серьезно переработанным экстерьером: у автомобиля появились новые бамперы, видоизмененная решетка радиатора и совсем другая оптика.

Одной из главных премьер Шанхая стал кроссовер ix25 второго поколения, который известен под названием Creta. Автомобиль получил более агрессивный дизайн с двухсекционными фарами в стиле модели Kona, дополнительной защитой кузова и решеткой радиатора от гигантского кроссовера Palisade. Hyundai явно стал больше своего предшественника, хотя точные цифры пока неизвестны, как и технические характеристики. В салоне появился «парящий» сенсорный дисплей мультимедиа, как у электрокаров Tesla.

Маленький семиместный кроссовер Mercedes GLB дебютировал на автосалоне в статусе концепта, однако серийная версия «маленького Gelandewagen» от прототипа отличаться почти не будет. Новинку построили на модернизированной платформе нынешнего A-Class и оснастили пневматической подвеской и адаптивными амортизаторами. GLB оборудован тремя рядами сидений, при этом второй складывается в пропорции 40:20:40. Прототип оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 224 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатым «роботом» DCT и системой полного привода 4Matic.

Kia продемонстрировала новое поколение седана Kia K3, который известен под названием Cerato. «Ка-третий» получил решетку радиатора с вертикальными планками в стиле моделей Maserati и новую оптику. В гамму моторов вошли бензиновые двигатели объемом 1,5 л и 1,4 л. Позже в продажу поступит подзаряжаемый гибрид Kia K3 PHEV.

BMW показала на мотор-шоу длиннобазную модификацию новой «тройки». Такие автомобили традиционно пользуются в Китае большой популярностью. По заверениям баварцев, новинка получилась самой большой в своем классе. По сравнению со стандартной «трешкой», размер колесной базы у модификации 3-Series Li увеличился на 110 мм, до 2961 миллиметра.

Еще один роскошный минивэн на мотор-шоу продемонстрировал Buick. Пока публике был показан лишь концепт GL8 Avenir, однако американцы подчеркнули, что прототип практически готов к запуску в серийное производство. Интерьер четырехместного MPV выполнен в светло-серых и черно-синих тонах и посвящен китайской живописи гохуа. Спинки передних кресел оснащены планшетами, а подлокотник оборудован специальным боксом для хранения бутылок вина или шампанского. Экстерьер выполнен в стиле обычного GL8: много хрома, рельефные крылья, решетка радиатора с крупными ячейками и светодиодная оптика.

В Шанхае компания MINI показала рестайлинговый хэтчбек Clubman, который впервые изменился с момента запуска в 2015-м. Автомобиль получил решетку радиатора с новыми горизонтальными пластинами, фары с увеличенными лампами и фонари с рисунком в стиле национального флага Великобритании. Среди технических отличий — новая спортивная подвеска с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом и адаптивными амортизаторами.

Четвертым концепт-каром Infiniti из экспериментальной линейки Inspiration стал спортивный седан Qs. Автомобиль построен на новой платформе, которая разрабатывалась специально для моделей с электромоторами. Однако другие технические характеристики прототипа японцы рассекречивать не стали. У Qs отсутствует привычная решетка радиатора, а место зеркал заднего вида заняли специальные камеры, транслирующие изображение на мониторы.

Geely показал свое видение будущего с помощью концепта Preface. Над дизайном роскошного седана, который построили на модульной архитектуре CMA, работал Питер Хорбери. Прототип получил раскрывающиеся в противоположные стороны двери с безрамочными окнами, широкие крылья, большую решетку радиатора с переработанной эмблемой бренда. Многие из этих решений уже в ближайшем будущем могут найти воплощение на серийных седанах Geely.

Седан Nissan Sylphy нового поколения кардинально изменился внешне и получил модернизированное шасси. Коэффициент аэродинамического сопротивления у четырехдверки может претендовать на рекорд в классе — 0,29. Такими же показателями может похвастаться, например, суперкар GT-R. Среди систем безопасности — функция автоматического экстренного торможения, система контроля «мертвых» зон и соблюдения рядности движения.

Главной шанхайской премьерой Honda стал концептуальный кроссовер X-NV, который построен на базе модели HR-V. Новинка сохранила прежние габариты, но отличается передней частью в стиле прототипа Everus VE-1. Автомобиль получил электрическую силовую установку и готов дебютировать в качестве серийной модели во второй половине 2019 года.

В Шанхае Renault показал предсерийный образец кроссовера K-ZE. По заверениям французов, новинка в будущем должна стать самым массовым электромобилем в мире и самой компактной моделью бренда. Прототип построен на базе бюджетного Kwid для индийского рынка и может проехать без подзарядки около 250 км. K-ZE станет глобальной моделью и будет стоить менее 10 тыс. долларов. Старт производства намечен на этот год.

Karma Automotive привезла в Шанхай обновленную версию Revero GT. Новинка оснащается гибридной силовой установкой с двумя электрическими двигателями и 1,5-литровым мотором от BMW. Мощность Revero GT составляет 535 л. с. и 1010 Н·м крутящего момента, а разгон до «сотни» занимает 4,5 секунды. На одной электротяге седан может проехать 98 км.

Как сообщал УНИАН, в Китае во вторник открылся 18-й Шанхайский международный автосалон (Auto Shanghai 2019), который проводят раз в два года.