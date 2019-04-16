Aston Martin рассекретил серийный электромобиль Rapide E (фото)

Стоимость Aston Martin Rapide E будет названа позже. Первые экземпляры клиентам передадут в четвертом квартале 2019 года.

Компания Aston Martin рассекретила серийный электромобиль Rapide E, который выпустят ограниченным тиражом в 155 экземпляров.

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Автомобиль отличается новым дизайном кузова, переработанным для улучшения аэродинамики и охлаждения компонентов силовой установки, передает kommersant. Кованые колесные алюминиевые диски получили аэродинамические обтекатели, а покрышки Pirelli P-Zero с низким сопротивлением качению были специально разработаны для нового электромобиля.

Вместо 6-литрового V12, коробки передач и топливного бака в карбон-кевларовых корпусах установлены аккумуляторы, имеющие емкость 65 кВт/ч. Батарея, обеспечивающая запас хода до 300 км, поддерживает зарядку мощностью до 800 В. Два электродвигателя, установленных сзади, имеют общую мощность в 610 л.с.

В Aston Martin подчеркнули, что динамические характеристики Rapide E не будут зависеть от запаса энергии в аккумуляторах, а по управляемости электрическая версия окажется не хуже Rapide S с 603-сильным 6-литровым бензиновым V12.

В салоне Rapide E появилась цифровая панель приборов, функционал которой расширен с учетом специфики электромобилей — отображаются остаток заряда в батарее, возможность построения маршрута в навигации с учетом зарядных станций по пути и другие опции.

Стоимость Aston Martin Rapide E будет названа позже. Первые экземпляры клиентам передадут в четвертом квартале 2019 года.