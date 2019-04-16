Lexus представил первый минивэн в своей истории (фото, видео)

На Шанхайском автосалоне дебютировал минивэн Lexus LM, представляющий собой роскошную версию Toyota Alphard.

Компания Lexus представила модель LM, которая стала первым минивэном в истории японского бренда. Новинка дебютировала в рамках мотор-шоу в Шанхае.

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Автомобиль представляет собой более роскошную перелицованную версию Toyota Alphard, с которым Lexus LM разделил основные узлы и агрегаты, пишет Autonews.

Внешне от своего платформенного «донора» минивэн отличается огромной фирменной радиаторной решеткой, головными фарами, выполненными в стиле флагманских моделей ES и LS нового поколения, другими хромированными колесами, а также измененной задней частью кузова.

Салон автомобиля имеет «лимузинную» компоновку — водительский и пассажирский отсек разделены специальной перегородкой, в которую вмонтирован большой 26-дюймовый дисплей, часы, холодильник и специальный отсек для зонтиков. Пассажиры располагаются на двух раздельных кожаных креслах, разделенных подлокотником со специальной сенсорной панелью, через которую осуществляется управление большинством функций автомобиля.

В дальнейшем у Lexus LM появится семиместная модификация с тремя рядами сидений, предназначенная для «бизнесменов, которые смогут использовать автомобиль как для деловых, так и для семейных поездок».

Всего будет доступно два силовых агрегата. Версию LM 350 оснастят 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 300 лошадиных сил. Вариант LM 300h укомплектуют гибридной силовой установкой, в которой 2,5-литровый мотор будет работать в паре с электрическим агрегатом. Суммарная отдача составит 200 лошадиных сил. Обе версии будут доступны как с передним, так и с полным приводом.

Lexus LM будет предназначен в первую очередь для Китая и некоторых рынков Юго-Восточной Азии. Появится ли минивэн в других регионах мира, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в Китае во вторник, 16 апреля, открылся 18-й Шанхайский международный автосалон (Auto Shanghai 2019), который проводят раз в два года.