Автомобили Volvo в Европе будут предупреждать друг друга о скользких дорогах и угрозах

Система оповещения о потенциальных угрозах и скользких дорогах была впервые представлена в 2016 году в моделях Volvo 90-ой серии в Швеции и Норвегии.

Компания Volvo Cars объявила, что облачная система оповещения об опасностях на дороге теперь будет доступна на территории Европы.

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Система оповещения о потенциальных угрозах и скользких дорогах была впервые представлена в 2016 году в моделях Volvo 90-ой серии в Швеции и Норвегии. Со следующей недели эти функции станут доступными водителям автомобилей Volvo по всей Европе, пишет itc.ua.

Они будут входить в стандартную комплектацию всех новых автомобилей Volvo 2020 модельного года. Эти функции можно будет также установить на некоторые более ранние модели на основе архитектур SPA и CMA, начиная с 2016 модельного года.

Исследования Volvo в сфере безопасности показывают, что корректировка скорости в соответствии с дорожными условиями может радикально снизить риск аварии. Сетевой сервис безопасности будет заблаговременно предупреждать об опасности впереди и предоставлять время для корректировки скорости движения.

Когда водитель автомобиля Volvo, оснащённого такой технологией, включает аварийный сигнал, система отправляет сообщения всем ближайшим автомобилям Volvo, подключенным к облачному сервису, предупреждая водителей о потенциальных угрозах впереди. Это особенно полезно на отрезках дороги с поворотами с ограниченной обзорностью и подъёмами.

Система оповещения о скользких дорогах помогает информировать водителей о текущих дорожных условиях и об условиях впереди, анонимно собирая информацию о состоянии дорожного покрытия от машин, которые находятся на дороге, и предупреждая водителей заблаговременно о том, что они приближаются к скользкому участку дороги.

Напомним, что в прошлом месяце компания Volvo Cars анонсировала внедрение нескольких технологий, направленных на поощрение лучшего поведения водителей и более безопасного вождения. Так, с 2020 года на всех автомобилях Volvo максимальная скорость будет ограничена до 180 км/ч. А с начала 2020-х годов компания будет устанавливать в автомобилях внутренние камеры и другие датчики, которые будут отслеживать поведение водителя.