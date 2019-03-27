Mercedes-Benz представил флагманскую версию седана A-Class (фото)

Новинка оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого увеличена до 306 л.с.

Компания Mercedes-Benz представила флагманскую версию седана A-Class — исполнение AMG A35.

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Новинка оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого увеличена до 306 л.с. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом, пишет kommersant.

Для AMG A35 были изменены настройки трансмиссии, ходовой части и подвески. Также у новинки увеличена жесткость кузова и усилены тормоза. В режим работы агрегатов добавился вариант Slippery, который помогает при движении по скользкой дороге.

Mercedes-AMG A35 Saloon отличается от базового A-Class Saloon, премьера которого состоялась в июле 2018 года, спортивным аэродинамическим обвесом, новыми колесными дисками и спортивными акцентами в интерьере, включая новый руль, сиденья. Также доступна опциональная система AMG Track Pace, которая позволяет сохранять параметры движения по гоночной трассе и анализировать их по окончании заезда.

Напомним, в сентябре 2018 года состоялась премьера хэтчбека Mercedes-AMG A35, который отличается от нового седана только типом кузова.