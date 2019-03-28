Скандал вокруг Boeing 737 MAX: компания создала обновление для компьютерной системы самолета

Впрочем, до выдачи повторного разрешения на полеты Boeing 737 MAX 8 все еще далеко.

Руководство компании Boeing сообщило о завершении работ над обновлением программного обеспечения компьютерной системы MCAS, установленной на самолетах модели 737 серии MAX.

Эта программа призвана предотвращать сваливание самолета, опуская его нос при необходимости. Именно сбой в работе этой системы сейчас рассматривается в качестве основной возможной причины недавних крушений двух 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, пишет Голос Америки.

В среду в штаб-квартире Boeing в Сиэтле прошел брифинг с участием руководителей компании и около 200 пилотов и представителей других авиаперевозчиков. Во время этой встречи шефы Boeing сообщили о заключительной фазе тестирования обновления ПО для 737-MAX.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подобные инциденты больше никогда не происходили", - заверил Майк Синнет, вице-президент и старший инженер Boeing. Он добавил, что компания "глубоко потрясена трагической гибелью людей" в результате крушения 737 MAX 8 в Эфиопии, которое произошло две недели назад. Тогда погибли 157 человек. Еще одно крушение MAX 8, приведшее к гибели 189 человек, случилось в октябре в Индонезии.

Следователи заметили схожий сценарий в обеих катастрофах и предположили, что к трагедии привел сбой в работе системы для предотвращения сваливания MCAS. В результате сбоя программного обеспечения система в обоих случаях направляла самолеты в пике, несмотря на попытки пилотов сохранить контроль.

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В Boeing утверждают, что новое ПО предназначено для отмены любых ошибочных сообщений, поступающих от системы, что позволит пилотам беспрепятственно брать управление на себя и предотвратить возможность ухода самолета в пике.

Впрочем, до выдачи повторного разрешения на полеты Boeing 737 MAX 8 все еще далеко. Полеты этих самолетов сейчас запрещены практически во всем мире, включая США.

В частности, американские федеральные регуляторы должны будут одобрить обновление ПО и программу обучения пилотов. Кроме того, обновление нужно будет установить на каждый из ранее произведенных самолетов серии 737 MAX 8. Сроки получения таких разрешений будут зависеть от требований, установленных властями каждой страны.