Крюковский завод заявляет, что УЗ задолжала предприятию более 200 миллионов

Об этом сегодня заявил председатель наблюдательного совета КВСЗ Владимир Приходько.

Крюковский вагоностроительный завод заявляет, что компания "Укрзализныця" задолжала предприятию за изготовленные вагоны более 200 миллионов гривень.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном и председателем правления "Укрзализныци" Евгением Кравцовым заявил председатель наблюдательного совета КВСЗ Владимир Приходько.

Он отметил, что на сегодня "Укрзализныця" должна предприятию 206 миллионов гривень за изготовленные вагоны и оплата по контракту уже просрочена.

"Эти вагоны уже стоят и мы готовы их отдать, когда получим средства", - сказал Приходько.

Кравцов оперативно отреагировал на слова Приходько о том, что между возглавляемым им ведомством и КВСЗ идет уточнение финансовых расчетов.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагонзавод также проводит доукомплектацию тепловозов General Electric производства Пенсильванского завода GE Transportation (США), которые закупает акционерная компания "Укрзализныця".