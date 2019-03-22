Все 30 американских тепловозов прошли локализацию в Украине

Последние 5 из 30 поставленных в Украину тепловозов после доукомплектования 22 марта отправились с Крюковского вагоностроительного завода в депо "Укрзализныци" в Мелитополе.

Акционерная компания "Укрзализныця" завершила первый этап сотрудничества с американской компанией General Electric, в рамках рамочного соглашения, подписанного в феврале 2018 года, и 30 тепловозов ТЕ33АС прошли локализацию на Крюковском вагоностроительном заводе.

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Как сообщила пресс-служба компании, последние 5 из 30 поставленных в Украину тепловозов после доукомплектования 22 марта отправились с Крюковского вагоностроительного завода в депо "Укрзализныци" в Мелитополе.

"На первом этапе стратегического сотрудничества General Electric впервые осуществлена локализация в Украине железнодорожной тяги - уровень локализации составил около 10%. "Крюковский вагоностроительный завод" организовал и обеспечил процесс дооснащения тепловозов оборудованием в соответствии с технологиями и конструкторской документации производителя", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, только за первые несколько месяцев новые локомотивы General Electric смогли сделать более 4 тысяч рейсов, перевезти больше 7,5 миллиона тонн грузов.

"За первый год мы ожидаем, что благодаря новым локомотивам GE общая экономия горючего составит более 100 миллионов гривень для "Укрзализныци". При поддержке президента Украины и премьер-министра - это большое дело, которое мы смогли сделать вместе. Особенно благодарю General Electric, впереди у нас еще много работы", - отметил он.

Также, Кравцов сообщил, что тепловозы GE эксплуатируются на региональных филиалах "Укрзализныци" - "Приднепровская железная дорога", "Донецкая железная дорога", "Одесская железная дорога" и осуществляют перевозки в направлении промышленных предприятий и порта Мариуполя, портов черноморского региона.

"Они задействованы в перевозочном процессе на участке Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха и Долинская – Николаев", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Также отмечается, что тепловозы GE продемонстрировали среднесуточный пробег на 47% больше по сравнению с сериями тепловозов, осуществляющих аналогичные перевозки в "Укрзализныця", который составляет 586 километров.

"Также у них высокие тяговые характеристики - односекционные тепловозы ТЕ33АС способны осуществлять объем работы, который выполняют двухсекционные тепловозы 2ТЭ10 и 2ТЭ116, и увеличенный межремонтный период, их техническое обслуживание осуществляется через 92 суток, тогда как тепловозов, существующих в "Укрзализныце" через каждые двое суток. Отличаются новые локомотивы и комфортными условиями труда локомотивных бригад", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года "Укрзализныця" подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 миллиард долларов.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

8 ноября "Укрзализныця" испытала первый тепловоз General Electric в составе грузового поезда на участке Кременчуг - Ромодан.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией "Укрзализныця" составляет 4,68 миллиона долларов за единицу.