Функциональность приложения будет ограничена до тех пор, пока пользователь не согласится с обновлениями.

С 16 мая WhatsApp обещал начать ограничивать аккаунты пользователей, которые не согласились с новой политикой конфиденциальности мессенджера.

Об этом сообщает Технофан.

Как отмечается, ограничения будут вводиться постепенно.

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Ранее команда WhatsApp предупредила, что лишит части функций аккаунты пользователей, которые не примут новое пользовательское соглашение. Теперь люди начнут получать напоминание, которое нельзя отключить. До тех пор, пока оно не будет принято, у пользователей не будет доступа к списку чатов. Позже люди не смогут получать входящие звонки, сообщения и сообщения.

Сейчас у многих пользователей WhatsApp по-прежнему работает без ограничений. Запреты будут вводить постепенно, в течение нескольких недель. Для каждого пользователя время появления ограничений будет индивидуальным.

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Автор: Екатерина Лиманская