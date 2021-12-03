Отец нового руководителя соцсетями находится под санкциями за соучастие в отравлении Навального.

Российский холдинг VK (бывший Mail.ru, в которую входят, в частности, "Вконтакте" и "Одноклассники") после смены акционеров возглавит сын первого зама Администрации Путина Владимир Кириенко.

Об этом сообщают источники РБК.

Кириенко-младший сменит Бориса Добродеева, руководившего VK с 2016 года. Сам Кириенко с 2016-го возглавлял пост первого зампреда "Ростелеком", где отвечал за цифровую трансформацию, развитие сети дата-центров и т.д.

До прихода в "Ростелеком" сын заместителя главы Администрации Путина работал преимущественно в российских банках.

Читайте такжеMicrosoft выпустила пакет Office с дизайном в духе Windows 11 – стало красивее (фото)Отец нового руководителя холдинга Сергей Кириенко, отвечающий в Кремле за внутреннюю политику, находится под санкциями за соучастие в отравлении кремлевского критика Алексея Навального. Ранее он получил от Путина "Героя России" за "проведение" выборов.

Журналист Петр Шуклинов обращает внимание, что в 1998-м Кириенко-старший представлял лично Путина коллективу ФСБ.

Что предшествовало

Накануне российский холдинг USM продал весь пакет акций VK дочерней компании российского газового монополиста "Совгаз". Сумма сделки не раскрывается.

Холдинг владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале "МФ технологий", которая контролирует 57,3% голосующих акций компании. USM через "Мегафон" принадлежало 45% "МФ технологий". Весь пакет акций VK был продан "Согаз".

Российские соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокированы в Украине с мая 2017 года в связи с оккупацией Россией Крыма и части Донбасса.

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Автор: Яна Ставская